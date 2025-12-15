C'è il Como, Olimpico sold out: la Roma cerca punti Champions

LEGGO (F. BALZANI) - Rialzarsi anche in campionato dopo le bella notte di Glasgow, ma soprattutto cogliere l'occasione di riavvicinare Napoli e Milan. La Roma di Gasp stasera affronta il Como di Fabregas in una sfida che promette spettacolo e che può rilanciare le ambizioni di vertice per i giallorossi. Da una parte il veterano che non smette mai di stupire, dall'altra il nuovo che avanza e che in estate sembrava anche vicino alla Roma. "Verrà fuori una partita bella con due squadre che cercheranno il massimo senza sotterfugi. Fabregas ha dato un'impronta importante al Como, non solo per come ha lavorato sui giovani. Scontro per la Champions? Di sicuro lo è per l'Europa, facciamo un passo per volta. E per il primo passo Gasperini potrà contare su Ndicka che partirà solo domattina per la coppa d'Africa. Difesa titolare quindi e anche a centrocampo ci sono pochi dubbi con la sfida tra Koné e Nico Paz a scaldare un Olimpico come di consueto sold out. L'unico cambio sarà a destra dove Rensch è destinato a sostituire lo squalificato Celik mentre a sinistra torna a sprintare Wesley. Ancora out Dovbyk, in attacco Soulè e Pellegrini andranno a supporto della prima punta. Ferguson appare in vantaggio su Dybala. [...] Per lottare davvero per i piani alti la Roma dovrà rinforzarsi sul mercato. Massara sabato sera è tornato da Londra dopo l'incontro col Manchester per Zirkzee: i Red Devils vogliono 40 milioni per liberare l'olandese. L'ultima parola spetterà ai Friedkin intanto si valuta anche l'arrivo in prestito di uno tra Raspadori e Gudmundsson.