C'è Arena dopo l'ottimo Mondiale U18

C'è un volto nuovo tra i convocati della Roma: è quello di Antonio Arena, centravanti sedicenne che ha già conquistato la fiducia di Gasperini. Nato a Sydney da genitori italiani, Arena è un punto di forza della Nazionale Under 18 e sembra destinato a diventare il primo prodotto del vivaio a esordire in prima squadra dopo un'intera stagione senza debuttanti. Acquistato in estate dal Pescara, dove ha esordito tra i professionisti a soli 15 anni, si sta mettendo in luce con la Primavera di Federico Guidi, con cui ha già segnato 2 gol in 8 partite.

(...) Gasperini lo aveva già chiamato in occasione della trasferta di Pisa e ora attende il momento giusto per lanciarlo definitivamente. "Arena? Ho sempre pensato a una rosa di 17 giocatori e poi dei giovani dietro da far crescere", ha commentato ieri il tecnico, confermando la sua filosofia.

(corsport)