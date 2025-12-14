IL TEMPO - "Se un professionista insulta violentemente e in modo inaccettabile la madre di un avversario non può finire a tarallucci e vino perché quello è un comportamento antisportivo". È questa la presa di posizione del ministro dello Sport, Andrea Abodi, in riferimento agli insulti di Michael Folorunsho a Mario Hermoso durante Cagliari-Roma.
Caso Folorunsho, Abodi alza la voce: "Chi insulta va punito"
14/12/2025 alle 08:56.
6^ giornata (11-12-2025 21:00)
Risultato finale
Risultato finale
|
|
0 - 3
|
|
Celtic
|
Roma
|