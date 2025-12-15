Caso Africa: Ndicka gioca, intrigo Neil

El Aynaoui aveva già fatto le valigie mentre Gian Piero Gasperini parlava dalla sala stampa di Trigoria. Il destino del marocchino è rimasto in sospeso e potrebbe essere stato chiarito nella notte: in qualsiasi caso, si è trattato di un vero intrigo internazionale. Resta, però, un sostanziale pessimismo sul fronte giallorosso: il numero 8 dovrebbe partire nel pomeriggio in direzione Rabat; la Roma intanto gli ha prenotato un volo alle 23:45, al termine del match contro il Como. La notizia positiva riguarda Ndicka: la Costa d'Avorio ha ceduto alla richiesta e almeno fino a stasera Evan ci sarà. Il posticipo del lunedì di Serie A ha creato l'intoppo. Ovviamente non riguarda solo la Roma, ma, tutte le squadre impegnate nel monday night. Con alcune Nazionali è stato più facile trattare, con altre meno. Il Marocco giocherà la partita inaugurale il 21 contro le Comore e si è dimostrato rigidissimo.

(corsport)