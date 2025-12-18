Capello: "Wesley è devastante, Svilar pesa come un bomber"

GASPORT - Fabio Capello, ex di Juventus e Roma, ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo parlando della sfida di sabato. Le sue parole:

E Gasperini come può far male alla Juventus?

"Wesley sfreccia, è devastante tanto a destra quanto a sinistra: può essere la chiave della Roma per aprire la Juventus. Ma l’uomo in più di Gasp è sempre lo stesso"

Chi?

"Svilar. È il miglior portiere del campionato: letture pazzesche e interventi super. È un portiere che pesa come un bomber nell’economia della squadra".

Il centravanti resta il problema della Roma?

"Ferguson inizia a muoversi meglio, qualcosa di positivo si intravede. Sarà interessante vedere se Gian Piero punterà sulla qualità di Dybala o se rinuncerà all’argentino per privilegiare intensità, ritmo e pressing".

