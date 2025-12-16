Capello: "Scudetto? Dipenderà dai risultati di Inter, Napoli, Juventus e Roma in Europa. I giallorossi restano comunque in lotta"

GASPORT - Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla corsa scudetto: "Molto dipenderà dai risultati che Inter, Napoli e Juve otterranno in Champions, come la stessa Roma in Europa League che comunque resta lì in lotta. Sotto questo aspetto la favorita resta il Milan: avere la possibilità di preparare solo il campionato, senza competizioni europee, Supercoppa o Coppa Italia, è un grandissimo vantaggio".