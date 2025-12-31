Capello: "Ferguson sta dando segnali importanti. Se Dybala sta bene resta uno dei top in Italia"

GASPORT - Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha individuato le candidate per la lotta al titolo e ha commentato le situazioni dei vari club sulle colonne del quotidiano sportivo. Le sue parole sulla Roma:

"[...] Un po' più indielro vedo gli attaccanti di Milan, Juventus e Roma. I rossoneri sono troppo Pulisic dipendenti, specialmente se non c'è Leao, ma l'americano non può togliere sempre le castagne dal fuoco ai compagni; Yildiz è un grande talento, sta trovando un'eccezionale continuità sia a livello di reti che di assist, ma non va dimenticato che è ancora molto giovane; infine, Soulé ha 11-12 gol nei piedi, ma non è ancora stato determinante nei big match. Al lotto aggiungerei pure Ferguson della Roma, che sta finalmente dando segnali importanti. Se parliamo di qualità, comunque, è Dybala l'uomo che può dare la spinta decisiva alla propria squadra: se sta bene resta uno dei top in Italia".