Campo e mercato: Dybala si prende tutta la scena

La Roma si ritrova a fare i conti con una necessità sempre più evidente: recuperare il miglior Paulo Dybala. E, allo stesso tempo, il numero 21 ha bisogno di ritrovare continuità dopo mesi segnati da infortuni e stop ravvicinati. [...] C'è da scrivere il futuro, che mai come oggi sembra essere sempre più lontano da Roma. Ma andiamo per gradi: l'ultimo problema al flessore sinistro, più la febbre degli ultimi giorni, hanno rallentato ancora una volta il suo rientro a pieno ritmo. In vista della sfida al Cagliari è in vantaggio su Baldanzi e Ferguson, ma per Gasperini il ballottaggio è aperto. [...]. L'ultima rete in campionato di Dybala risale però alla sfida contro il Sassuolo di fine ottobre, un'assenza dal tabellino che fotografa bene un rendimento spezzettato, condizionato dai continui stop fisici, che stavolta più che mai potrebbero incidere sulle decisioni in tema futuro. Il silenzio della società sul rinnovo è indicativo e quella scadenza fissata a giugno prossimo non passa inosservata. [...] Il Boca Juniors, ad esempio, continua a corteggiarlo, non solo attraverso le parole del papà di Paredes, certo che la Joya tornerà a giocare insieme al figlio. In realtà l'idea di Dybala e del suo entourage sembrerebbe orientata verso un percorso diverso: restare ancora in Europa, rimandando un eventuale ritorno in patria, con la possibilità di valutare un domani anche la Major League Soccer sul modello di altri grandi argentini. [...] Le prossime settimane diranno se l'argentino saprà rimettersi al centro della scena o se la sua avventura giallorossa si avvia a un bivio inevitabile. [...]

(Tuttosport)