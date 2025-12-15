Campionato senza padrone: già 4 le capolista solitarie

Per la prima volta in questo campionato, l'Inter vive la solitudine della vetta, privilegio vissuto fino ad ora da Napoli, Milan e Roma. Dalla quinta giornata in poi, è partito l'ascensore. Antonio Conte e Gian Piero Gasperini si sono ritrovati più volte in vetta insieme, mentre, all'undicesima giornata si era formata una coppia inedita composta dall'Inter e dalla Roma. I giallorossi sono stati capolista solitari solo nella dodicesima giornata, per poi ricrollare al quarto posto. E da ieri, complice lo stop del Milan contro il Sassuolo e la sconfitta del Napoli contro l'Udinese, c'è solo l'Inter in vetta al nostro campionato. La squadra di Chivu, visti i rinvii per la Supercoppa, può essere agganciata solo dalla squadra di Gasperini.

(gasport)