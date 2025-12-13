Calciomercato Roma: Giovane alternativa a Zirkzee. Gasperini chiede anche un difensore centrale

L'obiettivo principale per l'attacco rimane Joshua Zirkzee. I Red Devils, come riporta il quotidiano sportivo, hanno aperto alla cessione, ma solo in presenza di obbligo di riscatto. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Giovane, del Verona, squadra con cui potrebbe aprirsi un discorso per Baldanzi. La novità è che Gasperini ha richiesto anche un difensore centrale, vista la partenza di Ndicka in Coppa d'Africa.



(Gasport)