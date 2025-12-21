Calciomercato Roma, Gasp spinge per Zirkzee e Raspadori: previsto per domani un summit con l'Atletico

[...] Evan Ferguson è sempre più lontano dalla permanenza a Roma. I gol sono pochissimi e in mezzo ci sono stati ben tre problemi fisici. Anche per questo i dialoghi con il Brighton per un possibile ritorno in Inghilterra proseguono. Il mercato si avvicina e ha già fatto sapere di volere due attaccanti. Aumenta la fiducia per Raspadori e Zirkzee. Domani è previsto un summit con l'Atletico Madrid che potrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto, mentre la trattativa con il Manchester per l'olandese prosegue.

(Il Messaggero)