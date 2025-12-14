Calciomercato Roma, è Gudmundsson il piano B a Zirkzee. Monitorato anche Raspadori

La Roma ha un piano preciso per rinforzare l'attacco a gennaio e assecondare le richieste di Gasperini. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la strategia del club è chiara e si articola a seconda delle opportunità che offrirà il mercato.

L'obiettivo principale, la prima scelta assoluta del tecnico, è Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese del Manchester United è considerato il profilo ideale, un centravanti quasi dal "tocco brasiliano", capace di dialogare con i compagni e far ruotare attorno a sé tutto il reparto offensivo. L'operazione, tuttavia, è complessa: i Red Devils hanno investito 65 milioni per il suo cartellino, spingono per un obbligo di riscatto e devono fare i conti con le partenze per la Coppa d'Africa, fattori che complicano un'eventuale cessione.

Per questo, la dirigenza giallorossa ha già pronto un piano alternativo. Se l'affare Zirkzee non dovesse sbloccarsi, la strategia cambierebbe: si punterebbe su un centravanti più classico e "statico", affiancandogli però un esterno offensivo di grande qualità. In questo scenario, il nome in pole position è quello di Albert Gudmundsson della Fiorentina. L'islandese piace molto a Trigoria perché considerato un giocatore forte e pronto, in grado di calarsi subito nella realtà giallorossa senza lunghi tempi di adattamento. La formula sarebbe quella del prestito. Sulla stessa linea, resta monitorato anche il profilo di Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid.

(gasport)