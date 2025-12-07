CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Tsimikas al posto di Wesley, Baldanzi nettamente favorito su Dybala

La Roma vuole dimenticare la sconfitta casalinga contro il Napoli e oggi ha la possibilità di riscattarsi: alle ore 15 i giallorossi affronteranno il Cagliari di Nicola all’Unipol Domus in occasione della quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono scivolati al quarto posto in classifica, ma in caso di vittoria e in attesa delle partite di Milan e Napoli aggancerebbero l'Inter in vetta.

Gasperini tornerà in panchina dopo aver scontato la squalifica nel match contro i partenopei ed è pronto a effettuare alcuni cambi: confermato il trio difensivo Mancini-Ndicka-Hermoso davanti a Svilar, sulle fasce spazio a Celik e Tsimikas (al posto dell'infortunato Wesley). A centrocampo ancora la coppia Koné-Cristante, mentre sulla trequarti l'allenatore si affida alla fantasia di Soulé e Pellegrini. In attacco, invece, torna il falso nove e a ricoprire questo ruolo sarà Baldanzi, in netto vantaggio su Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dybala.

