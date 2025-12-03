Cagliari-Roma: in forte dubbio la presenza di Dybala nell'allenamento di domani. Si scalda Baldanzi

Gasperini sperava di utilizzare la settimana senza le coppe di mezzo per ritrovare Dybala nelle migliori condizioni. «Lui e Bailey non possono essere questi», aveva detto dopo la sconfitta col Napoli. Ma l'argentino da due giorni non si allena a causa di un attacco influenzale, ha la febbre alta e la sua presenza nell'allenamento di domani è in forte dubbio. Il ballottaggio con Baldanzi è aperto per guidare l'attacco a Cagliari. [...] Nel frattempo, nei prossimi giorni Angeliño svolgerà ulteriori esami per capire come sta procedendo la fase di riatletizzazione. È out da due mesi a causa di una bronchite asmatica che lo fortemente debilitato. Nella giornata di oggi Gasperini e Ranieri sono stati protagonisti dell'evento 'allenarsi allo sprint attraverso lo sprint' al Campus Bio Medico.

(ilmessaggero.it)