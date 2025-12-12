Caccia all'attaccante: Zirkzee resta in pole

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini ha avviato il conto alla rovescia. Mancano tre settimane precise all'apertura della finestra di mercato di gennaio. Una sessione in cui il tecnico di Grugliasco attende i rinforzi necessari per difendere la posizione in campionato e portare avanti il cammino in Europa. Le richieste sono chiare. L'obiettivo principale, individuato da diverse settimane, è Zirkzee. Il centravanti del Manchester United non ha approfittato delle tre gare da titolare, complice l'assenza di Sesko, per far cambiare idea ad Amorim. I contatti sono stati avviati da tempo, ma, il club inglese non ha ancora aperto al trasferimento. La volontà della Roma è quella di prelevare l'olandese in prestito con diritto di riscatto. Anche il Milan ha richiesto informazioni per l'ex Bologna. Resta sullo sfondo Yuri Alberto. Ci sono stati contatti con l'agente, ma, la richiesta di almeno 30 milioni di euro del Corinthians, sembra chiudere ogni tipo di velleità. Ad uscire, invece, potrebbe essere Ferguson, mai pienamente convincente. Esiste, per il centravanti irlandese, la possibilità di ritornare al Brighton a gennaio, anche se la Roma non ha nessuna clausola per interrompere in anticipo il prestito. A Glasgow è arrivata la prima presenza da titolare per Pisilli. Il Genoa di De Rossi e altri club italiano hanno manifestato interesse, ma la sua partenza non è scontata. Gasperini lo apprezza e non vorrebbe lasciarlo partire.