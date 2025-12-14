Blitz di Massara a Londra in pressing per Zirkzee. Lo United chiede 50 milioni

Il mercato si avvicina e la Roma accelera per l'attacco. Il messaggio di Gasperini è arrivato forte e chiaro, tanto che il ds Massara, dopo la trasferta di Glasgow, è volato a Londra per una serie di incontri. L'obiettivo numero uno resta Joshua Zirkzee.

I contatti con il Manchester United si intensificheranno nei prossimi giorni. L'ok dei Friedkin a un importante investimento è arrivato, ma ci sono due ostacoli: la richiesta iniziale di 50 milioni, ritenuta eccessiva dalla Roma (che può spingersi fino a 40 con i bonus), e le tempistiche. Lo United vorrebbe trattenere l'olandese fino a metà gennaio per la Coppa d'Africa, mentre i giallorossi hanno fretta. Se non ci saranno certezze a breve, si virerà su altri profili. In caso di arrivo di Zirkzee, non sono previsti altri acquisti in attacco.

(...) Le alternative non mancano. Piace Tel del Tottenham, ma il nome nuovo è quello di Albert Gudmundsson, che potrebbe lasciare una Fiorentina in crisi. Il suo profilo è gradito perché può agire sia da prima punta che da trequartista. Si monitora anche Giovane del Verona.

Capitolo uscite: il futuro di Ferguson resta in bilico. La doppietta al Celtic gli ha dato ossigeno, ma la sua permanenza è tutt'altro che certa. Il Brighton, proprietario del cartellino, lo sta monitorando con attenzione. Le prossime tre partite contro Como, Juve e Genoa saranno decisive per il suo futuro. Una cosa è certa: non partirà finché la Roma non avrà in mano il nuovo centravanti.

(Il Messaggero)