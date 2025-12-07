Bisogna sfruttare questa occasione

Torna Gasperini, oggi a Cagliari. [...] Vediamo la Roma allo stesso modo dell'allenatore: tutti cercano un centravanti, un bomber in grado di fare tanti gol, ma pochi guardano il resto. A centrocampo la Roma, con il nuovo modo di giocare, recupera una marea di palloni e difende bene anche la difesa. Subiamo soltanto, quasi allo stesso modo, le ripartenze degli avversari. Sono episodi particolari, ma micidiali: è successo con il Torino, con l'Inter, con il Milan e con il Napoli. [...]

Oggi si arriva a Cagliari dopo una settimana di allenamenti e dovrebbe andare meglio, speriamo perché è un'altra grande occasione con Napoli-Juve e il Milan in attesa di giocare a Torino. Può essere una domenica felice, in attesa di andare a Glasgow e riprendere il filo dell'Europa. [...]

Poi c'è il problema del centravanti, che tornerà sempre, fino alla fine del mercato di gennaio, ma siamo onesti: al momento, finché funziona il gruppo, con Pellegrini ritrovato e Soulé la Roma ha i mezzi per difendere la corsa di testa fatta finora. Il tormentone dei gol necessari in questa prima parte dell'anno è stato comune a tutte le squadre di testa, tranne l'Inter che ha Lautaro. [...]



In altri anni la trasferta era un ostacolo, quest'anno sembra una condizione favorevole e noi vorremmo continuare oggi questa condizione favorevole, alla faccia di quanti ricordano Cagliari come un terreno infausto.

(Il Messaggero - P. Liguori)