Beto-Dovbyk: ipotesi scambio. In pole resta Zirkzee

Riempie l'area, pressa all'avversario e ha la migliore difesa d'Europa. Per sognare in grande alla Roma di Gasperini mancano solo i gol. In queste ore il ds testa intensificando contatti e trattative per portare al tecnico i rinforzi richiesti. Il focus principale resta su Zirkzee. Il Manchester United ha aperto alla cessione dell'olandese, ma vuole monetizzare e chiede non meno di 45 milioni per l'obbligo di riscatto vincolato alla qualificazione in Champions. Una cifra che i giallorossi stanno provando a limare, puntando anche sulla voglia di Zirkzee di tornare in Italia. In caso non dovesse riuscirci il piano B porta a Yuri Alberto del Corinthians. E sempre dalla Premier potrebbe esserci un altro ritorno. Quello di Beto, ex Udinese e oggi punta di riserva dell'Everton. L'idea è quella di uno scambio alla pari con Dovbyk, altro bomber in cerca di riscatto. (...) Per il ruolo di esterno alto si complica la pista che porta a Tel. Il nome di riserva è quello di Raspadori, ma va convinto l'Atlético Madrid ad aprile al prestito. Discorso simile per Gudmundsson. (...)

(gasport)