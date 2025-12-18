Benatia: "A Roma mi hanno dato del mercenario ma non volevo andare via"

GASPORT - Medhi Benatia, attuale DS del Marsiglia, ha militato nella Roma nella stagione 2013/14 prima di essere ceduto al Bayern Monaco. L'ex difensore ha rilasciato un'intervista al quotidiano sportivo. Le sue parole:

(...)

Alla Roma ha giocato con Totti: che rapporto avevate?

"Con Checco siamo molto amici, era bello goderselo in allenamento, per la classe, gli scherzi e le risate. A Roma sono stato un anno, mi hanno dato del mercenario ma io non sarei mai andato via: l’addio mi ha spaccato il cuore. Volevo rinnovare ma Sabatini, a cui devo tantissimo, a un certo punto mi disse che doveva vendermi per il fair play finanziario. Oggi da dirigente lo capisco, allora no. Mi fece arrabbiare, chiesi la cessione perché avevo perso la fiducia, ma io volevo vincere a Roma".