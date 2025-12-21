Baldanzi, il gol non basta: "Dobbiamo fare meglio"

Era da ben 454 giorni che Tommaso Baldanzi non festeggiava un gol in Serie A - il 22 settembre 2024 contro l'Udinese - e all'Allianz Stadium, dove aveva già lasciato il segno ai tempi di Empoli, la sua zampata su ribattuta di Michele Di Gregorio ha riaperto lo scontro diretto contro la Juventus alla mezz'ora del secondo tempo.

La sua Roma, pero, non è poi riuscita a completare l'opera della rimonta: «Abbiamo fatto una buona partita - ha spiegato l'attaccante giallorosso -, giocandocela alla pari contro una squadra forte. Sicuramente ci è mancato qualcosa perché ne usciamo sconfitti: senza dubbio ci ha fatto onore restare in partita fino alla fine per provare a recuperare». [....]

(gasport)