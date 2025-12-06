Baldanzi c'è, Dybala ancora differenziato

Mettiamola così: se si giocasse oggi, a guidare l'attacco della Roma a Cagliari sarebbe

Baldanzi. [...] Tommaso ha smaltito il virus Intestinale che due giorni fa lo aveva debilitato e ieri, nel giorno in cui Angeliño è tomato in gruppo dopo due mesi, ha svolto un buon allenamento, muovendosi come ormai d'abitudine anche nel ruolo di riferimento offensivo più avanzato. Se si giocasse oggi, dicevamo, partirebbe un

gradino sopra Ferguson, che non riesce a sfruttare l'assenza di Dovbyk per ritagliarsi uno spazio di primo piano. Ma in campo si andrà domani [ore 15) e il fattore tempo gioca a favore di Dybala, reduce dalla febbre e ieri impegnato in un lavoro personalizzato. [...]

(Corsport)