Bailey può salutare a gennaio

Entrate sì, perché Gasparini ne ha bisogno per alimentare l'obiettivo Champions e continuare a tenere vivo quel sogno vero che a Trigoria nessuno pronuncia ad alta voce. Ma il mercato della Roma non sarà solo in entrata. Il lavoro della dirigenza passerà inevitabilmente anche dalle uscite, necessarie per alleggerire il monte ingaggi e creare spazio per nuovi innesti, soprattutto in attacco e sulla corsia sinistra. (...) Già a gennaio Tsimikas e Bailey, entrambi in prestito. (...) Poi c'è Dovbyk che pesa ancora in modo significativo a bilancio, sia per lo stipendio sia per il costo dei cartellini: la Roma sta valutando la possibilità di trovargli una nuova sistemazione. (...)

(corsport)