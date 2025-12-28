Attesa Koné

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Una delle gemme più preziose della rosa della Roma. Con margini di crescita ancora inesplorati. Sin dal suo arrivo nella Capitale, per 20 milioni totali, Koné è stato determinante e ha avuto un impatto da assoluto leader del centrocampo. Dopo la prima annata, il mediano francese si è confermato ad alti livelli anche con l'arrivo di Gasperini in panchina, che gli ha affidato stabilmente una delle maglie da titolare nel centrocampo a due. Accanto a Cristante, l'ex Borussia Mönchengladbach ha rappresentato uno dei fedelissimi dell'allenatore, che lo ha sempre scelto dal primo minuto in campionato e in tre delle sei partite finora disputate in Europa League, dove ha potuto tirare un po' il fiato. 1.626 i minuti complessivi raccolti da Koné, che lo rendono il terzo giocatore di movimento più utilizzato della rosa, con un sorpasso in vista su N'Dicka, assente per la Coppa d'Africa. L'affidabilità del numero 17 giallorosso è fuori discussione, ma un giocatore con le sue qualità può salire di livello e fare uno scatto tale da renderlo maggiormente decisivo e devastante a tutto campo. In particolare, guardando le sue statistiche, balza all'occhio il contributo sotto porta: la casella dei gol è ferma a zero, mentre a referto c'è un assist, quello per Soulé contro la Cremonese. Un'azione in cui i grandi meriti sono del mancino dell'argentino. In totale sono 23 le conclusioni tentate, con appena una che ha centrato lo specchio. A completare il quadro offensivo ci sono poi una grande chance fallita e altre due create, con una precisione del 91% nei passaggi, il maggior numero di tackle tra i centrocampisti in Serie A e anche 180 recuperi palla (il migliore è Locatelli con 263). Dati che raccontano un egregio lavoro senza palla, mentre col pallone c'è tanto da fare. Un paio di azioni nell'ultima partita con la Juventus in cui ha rinunciato al tiro sono state eloquenti in questo senso. Lo scorso anno De Roon ed Ederson, i due titolari di Gasp con l'Atalanta, hanno segnato complessivamente 9 reti, mentre la coppia Koné-Cristante ha appena un gol a referto. Detto che certamente gli attaccanti possono e devono far meglio, pure l'apporto della mediana può crescere e portare più punti alla Roma. A partire dalle prestazioni di Koné, per il quale la Roma in estate ha resistito all'assalto dell'Inter, convinta di poter tirare fuori molto di più dal suo centrocamplsta sotto le sapienti mani dell'allenatore di Grugliasco.

Capitolo mercato: il ds Massara e tornato immediatamente a Trigoria dopo la parentesi a Parigi. L'obiettivo è vincere le resistenze di Manchester United e Atletico Madrid per Zirkzee e Raspadori, con la fiducia che resta alta soprattutto per la prima operazione. Gli spagnoli invece mantengono il punto sulle modalità dell'affare: senza inserire un obbligo di riscatto, anche condizionato, per ora non arriva il via libera per l'addio.