Assolo romanista: 2200 pazzi di gioia

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Rangers o Celtic non fa differenza, Ibrox Stadium e il Celtic Park fanno solo da sfondo all'ennesima notte magica in terra scozzese. La Roma è bella, vince e convince. E lo fa con la ferocia di un guerriero. Il tutto di fronte a oltre 2000 tifosi giallorossi che hanno reso uno degli stadi britannici più iconici di sempre un avamposto dell'impero romano. Il settore ospiti si è poi riempito rapidamente, tanta era la voglia di vedere la Roma all'opera in uno stadio dal richiamo così forte. [...] A fine partita l'abbraccio con la squadra, il ringraziamento, sciarpe al vento, per una serata che in tanti ricorderanno. La Roma torna nella Capitale con 6 punti in tasca dopo le due trasferte scozzesi e due lezioni di tifo impartite al pubblico di casa. Si torna a casa, felice e follemente innamorati di questa Roma.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE