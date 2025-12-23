Anna Frank «romanista», il processo finisce nel nulla

Otto anni non sono stati sufficienti per arrivare a una sentenza (di condanna o assoluzione) nei confronti di diciassette tifosi laziali accusati di aver attaccato, in curva Sud all'Olimpico, gli adesivi con il volto di Anna Frank con la maglia della Roma. Ieri il tribunale, dopo innumerevoli rinvii, tutti legittimi, non ha potuto fare altro che dichiarare il reato di istigazione all'odio razziale estinto per prescrizione. Una sentenza che suona come una sconfitta dopo il clima, gli appelli, le condanne verbali e l'indignazione suscitate dall'iniziativa scomposta e dal sapore antisemita di cui erano accusati gli imputati. Quando furono ascoltati da indagati, alcuni di loro giustificarono il gesto sostenendo di non sapere chi fosse Anna Frank. Altri invece dissero di aver confuso Anna Frank con «la figlia di Fantozzi…». Parole che aumentarono lo sdegno (sentimento vivo ancora adesso) per il gesto, sia che le

giustificazioni fossero vere o che nascessero da un estremo tentativo di difendersi. (...)Era il 22 ottobre del 2017 quando i supporter laziali entrano in Curva Sud in occasione di un Lazio-Cagliari per via della chiusura del settore che di solito occupano a causa di precedenti cori razzisti. Gli imputati hanno tra i 25 e i 60 anni, vengono da Roma e provincia e sono tutti accomunati, secondo le indagini, dall'esere «appartenenti alla componente oltranzista della tifoseria laziale». Assieme agli adesivi con il volto di Anna Frank, scrivono frasi come «Romanista ebreo», «Romanista Aronne Pipemo» e altre frasi «con intento chiaramente denigratorio e di scherno». (...)

(corsera)