Angelino rientra in gruppo. Il Brighton vuole Ferguson

Fine del calvario per Angeliño che dopo oltre due mesi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. L'ultima presenza è quella del 28 settembre, un'ora contro il Verona. Da lì in poi non si è più visto. Prima l'influenza poi la bronchite asmatica che lo ha fortemente debilitato e in mezzo un problema al polpaccio. [...] Presto per fissare una data per il ritorno in campo, ma l'obiettivo è ritrovare la condizione migliore prima della fine del 2025 per finire il prima possibile nella lista dei convocati. [...] Un rientro fondamentale anche in chiave mercato, Massara non dovrà andare a cercare un esterno sinistro e potrà concentrarsi solamente sul tanto atteso centravanti. [...] In queste ore Gasperini scioglierà gli ultimi dubbi di formazione che riguardano - come al solito - l'attacco. Il ballottaggio è tra Baldanzi e Dybala col primo leggermente favorito, ad insidiare tutti e due c'è Ferguson. A proposito dell'irlandese: il tecnico del Brighton ha parlato di un suo possibile rientro a gennaio a causa dell'infortunio di Tzimas: «Vedremo. Appena inizierà il mercato cercheremo di migliorare la squadra». Un suo addio favorirebbe l'arrivo di un attaccante: in pole c'è Zirkzee. [...]

(Il Messaggero)