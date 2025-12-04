Ancora febbre per Dybala. Obiettivo Como per Dovbyk

IL TEMPO (GAB. TUR.) - La febbre non è ancora passata. E, come martedì alla ripresa, anche ieri Dybala è stato costretto a saltare l'allenamento. In una settimana in cui, senza l'impegno europeo, avrebbe cercato di compiere ulteriori passi verso la forma migliore, l'argentino è stato fermato dall'influenza. Se la temperatura corpo-rea dovesse diminuire, il numero ventuno potrebbe tornare in gruppo già nella giornata odierna. Al momento, la sua presenza a Cagliari non è a rischio. Chi continua a correre spedito verso il recupero è Dovbyk che, dopo giorni di terapie, ha ripreso a lavorare individualmente sul campo dallo scorso fine settimana. Il centravanti si era fermato un mese fa - lesione del tendine del retto femorale sinistro - durante la partita con l'Udinese e sicuramente non sarà a disposizione domenica, dopo aver saltato gli appuntamenti con la Cremonese, il Midtjylland e il Napoli. L'obiettivo è quello di essere presente all'Allianz Stadium per la delicata sfida contro la Juventus (20 dicembre), ma Dovbyk sta spingendo per accorciare i tempi e ottenere la convocazione già con il Como (15 dicembre). La prognosi iniziale, d'altronde, era tra le quattro e le sei settimane. Ieri, la Roma ha organizzato il primo Medical & Performance Workshop per lo staff sanitario e atletico presso il Campus Bio-Medico, dove erano presenti anche Ranieri, Massara e Gasperini.