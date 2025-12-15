Amenda dell'Eintracht è l'ultima idea del club per rinforzare la difesa

Lo svizzero Amenda, difensore centrale di 22 anni dell'Eintracht Francoforte è l'ultima idea girata da Massara a Gasperini. Alla Roma lo ha proposto Giuffrida, lo stesso procuratore che spinge Gudmundsson a Trigoria. La doppia mossa è la conferma che la società giallorossa sta ascoltando l'allenatore. Che a gennaio vorrebbe tre innesti: il centravanti, la seconda punta e il vice Ndicka. Amenda e Gudmundsson sono però in stand-by. Gian Piero insiste: la priorità è il 9, quindi Zirkzee. Il tecnico vorrebbe che l'operazione fosse definita entro le prime ore del 2026. Se invece lo United prenderà tempo, meglio andare sull'alternativa: Yuri Alberto. Il Corinthians ha richieste in Brasile, ma il centravanti vuole l'Europa: si è già mosso il West Ham. [...] Dovbyk, stesso manager di Amenda e Gudmundsson, deve andar via in prestito come Baldanzi. Se Giuffrida non riuscirà a piazzare l'ucraino, potrebbe essere Ferguson a partire, rientrando al Brighton. In bilico Dybala, che però è quasi impossibile che lasci il club a gennaio. Poi la seconda punta: il preferito è Raspadori. Ultima operazione: il difensore centrale. Amenda è giovane come Ziolkowski e Ghilardi. Profilo ideale: un giocatore alla Smalling.

(corsera)