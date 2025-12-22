Alzare i toni è necessario

Da uno che pubblicamente afferma di non avere alcuna intenzione di firmare per il quarto posto, quando proprio quel piazzamento è l'obiettivo stagionale del club, e lecito attendersi dialetticamente di tutto. Questo, però, non significa che sia sempre e comunque dalla parte della ragione. Ma il personaggio è fatto così. [...]

La furiosa ma calibrata uscita di Gian Piero Gasperini nel post Juventus contro Evan Ferguson e gli altri nuovi della Roma non era indirizzata direttamente contro l'irlandese e i suoi compagni, ma contro chi li ha portati a indossare la maglia giallorossa. Questo appare chiaro anche a chi fa finta di non capirlo.

Ferguson come simbolo di un mercato incompleto e, a giudizio del Gasp, da completare il prima possibile. [...] Di certo, la Roma ha bisogno di potenziare il proprio reparto avanzato. [...] La Roma non ha un attacco da vertice. Che sia leggero o pesante non conta: non c'è, non ce l'ha. Punto. E le 17 reti in 16 partite di campionato stanno lì a confermarlo.

Gasperini, è fin troppo evidente, sta vistosamente forzando i toni in vista della sessione invernale di mercato. Come è noto da settimane, vorrebbe poter salutare almeno 4 elementi (Dovbyk, Bailey, Ferguson e Tsimikas, i nomi più ricorrenti), sa che l'en plein è complicato ai limiti dell'impossibile ma non si arrende e continua a sperare che la società gli metta - e in fretta - a disposizione ciò che gli manca dalla passata estate. Due elementi per l'attacco, in primis. Zirkzee e Raspadori, in sintesi. Perché Gasp è convinto, e l'ha ripetuto mille volte, che soltanto se ha un grande attacco una squadra può ottenere grandi risultati. [...]

(corsport)