Al Tre Fontane le giallorosse contro la Juve per la fuga

Vale tantissimo Roma-Juventus (oggi alle 14:30, diretta su Dazn). Le giallorosse di Luca Rossettini, prime in classifica nella Serie A Femminile, hanno cinque punti sulle bianconere di Max Canzi. Vincere vorrebbe dire allungare in maniera importante (forse decisiva) per lo scudetto che quest'anno si assegna senza poule. [...] Non sarà la miglior Roma possibile: mancheranno Haavi e Van Diemen (stagione finita). C'è invece Pilgrim, convocata, nonostante la frattura del setto nasale prima della sosta: userà una maschera protettiva anche se dovrebbe partire dalla panchina. A ieri sera erano stati staccati intorno ai duemila biglietti. Complicato il sold out, ma la cornice di pubblico al Tre Fontane sarà comunque quella delle grandi occasioni. [...]

(Il Messaggero)