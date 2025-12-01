Al Napoli basta un gol, la Roma di Gasperini ancora a secco con le big

C’è un tema che torna, puntale, ogni volta che la Roma di Gasperini incontra una grande: se la partita è uno scontro al vertice, alla fine il verdetto è sempre lo stesso. Un'altra sconfitta. Un altro uno a zero. Era successo con l'Inter all'Olimpico e poi con il Milan a San Siro. Ed è successo anche ieri sera contro il Napoli, con i giallorossi piegati dal gol di Neres. [...]

La classifica restituisce il paradosso degli uomini di Gasperini: la Roma resta seconda insieme all'Inter, a un solo punto dalla coppia Napoli-Milan. E' lassù, stabilmente, nonostante fino ad adesso abbia perso sistematicamente contro le avversarie dirette. Come se giocasse due campionati. Da una parte c'è il rendimento da squadra matura contro le piccole. Dall'altro ci sono le sconfitte nei big match, una maledizione che Gasperini deve provare a spezzare il prima possibile. Mancano poi all'appello i pareggi. I punti sporchi, strappati con i denti. Magari in rimonta. In questa stagione, Gasp ha collezionato dodici vittorie e sei sconfitte. O tutto o niente. E quando arriva il niente, contro le grandi, il copione è sempre lo stesso: la Roma non segna. Oltre al gol, contro gli uomini di Conte è mancata anche la prestazione da grande. [...] Il Napoli ha dominato il primo tempo. Con la Roma che solo nei minuti finali è riuscita a creare due occasioni con Baldanzi e Pellegrini.

Ma c'è un dato che parla chiaro: tre partite, zero gol negli scontri diretti. Qui la statistica smette di essere un numero e diventa una sentenza. Nonostante Gasperini le abbia provate tutte, l'attacco resta un problema. [...] Il mercato dovrà fornire gol. Gasperini li ha chiesti e nella prossima finestra li pretende. A partire da Zirkzee, il nome in cima alla lista dei desideri.

(La Repubblica)