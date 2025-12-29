Affondo Raspadori. Attesa Zirkzee

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Avanti senza tregua per regalare un doppio rinforzo in attacco a Gasperini. A Trigoria da settimane c'è una coppia di nomi che ha sbaragliato la concorrenza per andare ad aumentare la competitività del reparto offensivo di una squadra ferma ad appena 17 gol segnati da inizio campionato. Zirkzee e Raspadori sono i due profili individuati dalla dirigenza e dall'allenatore per dare una svolta in termini di pericolosità sotto porta al gruppo, di cui è capocannoniere Soulé con cinque marcature. E le trattative per entrambi procedono con fiducia (ma sempre con la dovuta cautela).

In questo momento la più calda è quella relativa all'attaccante italiano, che in estate si è trasferito dal Napoli all'Atletico Madrid in cambio di 22 milioni più 4 di bonus. (...) Nelle scorse ore Massara ha recapitato agli spagnoli una seconda offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto, per una valutazione complessiva di 20 milioni. (...) Secondo quanto trapela dalla Spagna, l'intenzione dei Colchoneros è quella di resistere su tale modalità, chiedendo l'inserimento di un obbligo di riscatto per rientrare della spesa fatta pochi mesi fa. Per portare avanti l'affare servirebbe quindi uno sforzo da parte della società dei Friedkin. Che sarebbe comunque pronta a discutere dell'obbligo ad acquistare il calciatore a titolo definitivo. Inserendo però delle condizioni non scontate affinché si concretizzi l'opzione, legandola quindi a risultati della squadra (probabilmente la qualificazione in Champions League) e a prestazioni individuali dell'ex Sassuolo.

I colloqui sono serrati, con la volontà della dirigenza romanista che è quella di chiudere tutto entro la prima settimana di gennaio, dando il prima possibile un nuovo tassello a Gasperini. (...) Se le due società troveranno un accordo si entrerà nel merito della situazione contrattuale del classe 2000, con il quale non ci saranno problemi: attualmente guadagna un po' più di 3 milioni netti e per andare a Madrid ha rinunciato alla mensilità di luglio con il Napoli. Quella di oggi sarà una giornata che può diventare cruciale, visto che Raspadori, che non vuole perdere la maglia azzurra e il possibile Mondiale, avrà un contatto con Simeone alla ripresa degli allenamenti per capire meglio che tipo di spazio potrà avere da qui a fine stagione.

Proseguono anche i colloqui di Massara con il Manchester United per Zirkzee, per il quale probabilmente servirà un po' più di tempo per avere il sì definitivo dei Red Devils. L'olandese rappresenterà il grande investimento di gennaio, con la voglia di mettere da parte il rendimento scadente di Ferguson e Dovbyk, che molto probabilmente nella prossima stagione non vestiranno più la maglia giallorossa.