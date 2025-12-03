Addio Venturi: 101 presenze da capitano giallorosso

IL TEMPO (GAB. TUR) - La Roma saluta un pezzo della sua storia. All'età di 96 anni si è spento Arcadio Venturi, storico capitano che ha indossato la maglia giallorossa tra il 1948 e il 1957. Ha portato la fascia al braccio in 101 partite ufficiali e nel 2016 è stato inserito nella Hall of Fame del club. «Ha sempre dimostrato uno straordinario attaccamento ai nostri colori» si legge nel messaggio di cordoglio pubblicato dalla Roma sui propri canali ufficiali. Celebre la sua frase «chi è un giocatore della Roma, lo è per tutta la vita» che incarna pienamente lo spirito romanista. Retrocesso in Serie B con la Roma nel 1950/51, Venturi contribuì alla risalita nella massima divisione italiana nella stagione successiva. È stato, inoltre, il primo calciatore a vestire la maglia della Nazionale nonostante la sua squadra militasse in Serie B. Venturi ha avuto anche una lunga esperienza come allenatore nelle giovanili dell'Inter, dove ha avuto modo di crescere giovani talenti come Bergomi e l'ex giallorosso Marco Delvecchio.