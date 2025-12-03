Ad agosto ceduto, ora è indispensabile: l'attacco è di Baldanzi. Aspettando Zirkzee

Baldanzi al centro della Roma. O ancora meglio, direttamente centravanti. Da non crederci, almeno tornando a fine estate. Tommasino ceduto al Verona e bloccato al fotofinish. E - con coerenza - nemmeno inserito poi nella lista Uefa. Tre mesi dopo, però, è diventato indispensabile per Gasperini. (...) La Roma ha il 10° attacco della Serie A, con 15 gol. Certo, Tommasino non risolve il problema ormai antico, chiedere a Ranieri che già l'anno scorso considerava come priorità l'acquisto del bomber. È vero che il nove tascabile non segna, ma Gasperini lo ritiene più utile di Ferguson nei fraseggi e più avanti fisicamente di Dybala e di Bailey negli scatti, tre che stentano a calciare anche in allenamento. Baldanzi, insomma, imprescindibile, anche se le cifre che lo accompagnano sono insufficienti: 8 presenze in questo torneo, solo 2 dall'inizio, e 269 minuti. Senza reti e neppure assist (ma 2 gialli). (...) In attesa, però, del bomber: Zirkzee è lì che aspetta con lo United pronto a trattare pure per il prestito. In fila si mettono Fabio Silva del Dortmund, con Tel del Tottenham e Yuri Alberto del Corinthians. (...)

(corsera)