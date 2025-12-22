A tutta su Zirkzee e Raspadori. E per la difesa ecco Disasi: duello col Milan

L'occasione c'è, da cogliere al volo. Anche perché Gasperini ha già detto di sì a Massara che la scorsa settimana gli ha proposto il francese Disasi, difensore centrale del Chelsea. Axel vuole lasciare Londra: Maresca lo ha escluso dal progetto nonostante nel 2023 i Blues abbiano speso 45 milioni per strapparlo al Monaco. Il manager di Disasi ha parlato anche con Tare e quindi la lotta è con il Milan. La rottura con il Chelsea favorisce la trattativa dato che ha strappato al club la possibilità di trasferirsi con la formula del prestito gratuito. Il profilo del francese è stato promosso da Gasperini, che invece ad inizio mese aveva messo in stand by Amenda dell'Eintracht Francoforte. Nelle prossime ore si farà il punto del mercato tra Massara ed il tecnico della Roma, che intanto è concentrato sull'attacco. Ha il sì di Raspadori e Zirkzee, ora deve accontentare Atletico Madrid e Manchester United. Almeno tre le punte che possono partire: Bailey, Ferguson e Dovbyk.

(corsera)