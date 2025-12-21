I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar "Non può fare di più", Baldanzi "Almeno è vivo", Bailey "Un disastro"

La Roma perde l'ennesimo big match e fa avvicinare la Juventus in classifica. I giallorossi perdono 2-1 contro i bianconeri e anche ieri sera si sono visti gli evidenti limiti offensivi della formazione di Gian Piero Gasperini. Migliore in campo, come spesso accade, Mile Svilar (6.93): "Salva il risultato su Conceicao, si ripete su Cambiaso, non può fare di più" (La Repubblica).

Si salva anche Tommaso Baldanzi (6.50): "Il gol e non solo. Pressa, ha voglia. Almeno è vivo" (Corriere della Sera). Peggiore in campo, invece, Leon Bailey, complice l'ennesimo infortunio che gli ha fatto giocare solo 20 minuti (4.79): "Gioca con sufficienza a tratti irritante. Un errore in contropiede fa imbestialire Gasperini. E come ciliegina, dopo qualche minuto chiede il cambio per l'ennesimo problema muscolare, stavolta al flessore. Un disastro" (Il Messaggero).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.93

Mancini 5.79

Ziolkowski 6.07

Rensch 5.71

Celik 5.64

Koné 5.43

Cristante 5.79

Wesley 6.29

Soulé 5.14

Pellegrini 5.07

Dybala 5.14

Bailey 4.79

Baldanzi 6.50

Ferguson 6.29

El Shaarawy 5.90

Gasperini 5.93

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6

Ziolkowski 5

Rensch 5,5

Celik 5,5

Koné 5,5

Cristante 5,5

Wesley 6

Soulé 5,5

Pellegrini 5,5

Dybala 5

Bailey 5

Baldanzi 6,5

Ferguson 6

El Shaarawy SV

Gasperini 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6

Ziolkowski 5,5

Rensch 6

Celik 5,5

Koné 5,5

Cristante 5,5

Wesley 6,5

Soulé 5

Pellegrini 5

Dybala 5,5

Bailey 5

Baldanzi 6,5

Ferguson 6,5

El Shaarawy 6

Gasperini 6

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 5,5

Ziolkowski 6

Rensch 6

Celik 6

Koné 5

Cristante 6

Wesley 6

Soulé 5

Pellegrini 5

Dybala 5

Bailey 4

Baldanzi 6,5

Ferguson 6,5

El Shaarawy 5,5

Gasperini 5,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 7,5

Mancini 5,5

Ziolkowski 5,5

Rensch 6

Celik 5,5

Koné 5,5

Cristante 6

Wesley 6

Soulé 5

Pellegrini 5

Dybala 4,5

Bailey 5,5

Baldanzi 6,5

Ferguson 6,5

El Shaarawy SV

Gasperini 5

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Mancini 5,5

Ziolkowski 6

Rensch 5,5

Celik 6

Koné 6

Cristante 6,5

Wesley 6,5

Soulé 5

Pellegrini 5

Dybala 5

Bailey 5

Baldanzi 7

Ferguson 6,5

El Shaarawy 6

Gasperini 6

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 6

Ziolkowski 6,5

Rensch 5,5

Celik 5,5

Koné 5,5

Cristante 5,5

Wesley 6,5

Soulé 5

Pellegrini 5

Dybala 5,5

Bailey 4

Baldanzi 6,5

Ferguson 6

El Shaarawy 6

Gasperini 5,5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Mancini 6

Ziolkowski 6

Rensch 6

Celik 5,5

Koné 5

Cristante 5,5

Wesley 6,5

Soulé 5,5

Pellegrini 5

Dybala 5,5

Bailey 5

Baldanzi 6

Ferguson 6

El Shaarawy 6

Gasperini 6