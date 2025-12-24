Verso il Genoa: Bailey non preoccupa, Dovbyk a parte

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Sospiro di sollievo. Gli esami a cui si è sottoposto ieri mattina Bailey non hanno evidenziato alcuna lesione. L'attaccante giamaicano era stato costretto al cambio sabato scorso a Torino (...) per un problema avvertito al flessore della gamba sinistra. Nulla di grave, dunque, per il giocatore in prestito dall'Aston Villa, che ieri ha svolto lavoro personalizzato.

La Roma ha ripreso a lavorare a Trigoria dopo i due giorni liberi (...). Non hanno lavorato in gruppo neanche Hermoso e Dovbyk. Il difensore spagnolo è reduce dall'affaticamento al flessore della gamba sinistra che non gli ha permesso di scendere in campo all'Allianz. Il centravanti ucraino, invece, non è ancora al 100% (...).

La squadra giallorossa si allenerà anche questa mattina, mentre riposerà domani nel giorno di Natale. La ripresa, poi, è fissata per venerdì pomeriggio, a poco più di quarantotto ore dall'ultimo appuntamento del 2025. Lunedì la Roma ospiterà il Genoa di De Rossi, che per la prima volta metterà piede all'Olimpico da avversario. (...) Al fischio d'inizio, però, verrà messo tutto da parte per novanta minuti. La Roma vuole rilanciarsi dopo la cocente sconfitta con la Juventus e conquistare i tre punti che le consentirebbero di entrare nel 2026 con la certezza di essere almeno quarta in classifica.