Zaniolo torna all'Olimpico con Gasp nel mirino

C'eravamo tanto amati. Difficile trovare un altro titolo che possa racchiudere in poche parole la storia tra Zaniolo, la Roma e perché no, anche Gasp a Bergamo. Un rapporto, quello con i giallorossi, nato nel 2018 e che, col passare degli anni, si è via via deteriorato. L'esordio al Santiago Bernabeu, le prime magie e il bacio allo stemma dopo ogni gol. Po il doppio infortunio al ginocchio che ha frenato la sua carriera. Il punto più alto resta la notte di Tirana (oltre alla doppietta al Porto in Champions). [...]

Il rinnovo che non arriva e i primi segnali di gelo con la società fino alla rottura a gennaio 2023: chiede la cessione poi rifiuta il Bournemouth, questo fa infuriare il club e i tifosi. Da li Nicolò non si fa più vedere, presenta un certificato medico con una prognosi di 30 giorni di riposo per motivi psicofisici e torna a La Spezia.

Domani tornerà all'Olimpico e sarà accolto da una bordata di fischi. Le scuse per l'esultanza sfrenata de l'anno scorso a Roma-Atalanta non sono bastate. [...]

(Il Messaggero)