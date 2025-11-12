Vlahovic-Pellegrini: storia da riscrivere con Juventus e Roma

Ricordate i tempi in cui se un giocatore non rinnovava il contratto, o comunque lo

aveva in scadenza, veniva messo fuori squadra? [...] Fortunatamente, dicevamo, le cose stanno cambiando e qui in Italia ci sono due casi emblematici, che riguardano due big: Dusan Vlahovic e Lorenzo Pellegrini. [...]

Lorenzo Pellegrini sembrava ormai ai margini della Roma, con la società chiarissima sulla voglia di non rinnovare il contratto; Gasperini addirittura più esplicito, con tanto di fascia finita sul braccio di Cristante. Fatto sta che le necessità tecniche hanno finito per rimettere tutto in discussione. Gasperini lo ha rilanciato, lui ha segnato nel derby e si è ripreso una centralità nella Roma, con il rigore contro l'Udinese che ha spalancato ai giallorossi il primo posto in classifica. E se la Roma ha dato carta bianca a Gasperini, e altrettanto importante sottolineare che - esattamente come Vlahovic - anche Pellegrini ha dimostrato di tenere alla sua professione. Trasformando i fischi in applausi.

Tutto questo però porta alla seconda domanda: e ora? Che dovrebbero fare Juve e Roma: mantenere fede al loro progetto, tecnico ed economico, o rivedere tutto e proporre un rinnovo? [...]

Soprattutto Vlahovic e Pellegrini hanno in testa una nuova avventura o c'è spazio per un pensamento? Difficile rispondere. Anche se, alla fine, gli interessi potrebbero tranquillamente coincidere. Perché difficilmente la Juve potrà trovare un attaccante più forte di Vlahovic e perché non sarebbe facile neppure per la Roma, senza spendere una notevole cifra, acquistare un centrocampista che - ad eccezione dello scorso anno - ha sempre contribuito sensibilmente alla fase realizzativa. Ma neppure per Vlahovic e Pellegrini potrebbe essere così facile trovare società ambiziose e ambienti che ormai conoscono così bene. [...]

