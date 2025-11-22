Viaggi da lupi

Chissà se con tutte le cose e i problemi che ha da risolvere a Lisbona, allenando il Benfica, a Mourinho capita ancora di dare ancora una sbirciata alla Roma. [...] José, provando a pungolare la squadra, forte in casa e spaurita in trasferta, l'aveva spiegata così: «C'è poco da fare, qui c'è gente alla quale piace il conforto di casa perché gli manca la mamma o la nonna che gli fa il dolce». Ora immaginare Gasperini alle prese con i fornelli appare difficile e magari si può pensare che questa caratteristica - già registrata nei suoi 9 anni all'Atalanta (in sette stagioni su dieci ha fatto più punti in trasferta e lo scorso anno si è superato con 13 successi, 3 pari e altrettanti ko con più 42 gol segnati e appena 13 subiti) sia tutta farina del sacco del tecnico di Grugliasco. [...] Andando a rileggere i risultati della Roma in tutto il 2025 ci si accorge, infatti, non senza un minimo di sorpresa, che lontano dall'Olimpico i giallorossi hanno registrato una media punti (2,33) seconda soltanto al Bayern Monaco (2,43) e uguale a quella del Barcellona. Che fine ha fatto quella squadra spaurita che anche dopo l'addio di Mou, era stata la bellezza di 13 trasferte senza mai

vincere anche con De Rossi e Juric, e aveva chiuso il 2024 con il magro bottino di 3 successi, 9 pareggi e 7 sconfitte raggranellando la misera media di 0,9 punti a partita? [...] Merito di Gasp, del suo gioco che si sposa a perfezione con le squadre che in casa spesso vogliono "fare" la partita ma anche di una mentalità che pian piano si sta facendo largo, costruita sulla consapevolezza che dietro non si passa. La Roma ha costruito una difesa di ferro: nove clean sheet, nessuno meglio nei top 5 campionati. [...]

(Il Messaggero)