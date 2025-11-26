Via dallo United: Zirkzee più vicino

A Michael Owen, ex di spicco dei Red Devils, «non piace per niente». E anche i tifosi del Manchester United lo hanno definitivamente scaricato. Joshua Zirkzee ha fallito la grande chance concessa dal tecnico Amorim contro l'Everton dei Friedkin. (...) Lo United ha deciso di cederlo e valuterà in queste ore la nuova offerta dei giallorossi che prevede un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions. L'ex Bologna ha già detto sì alla possibilità di tornare in Serie A dopo un anno e mezzo difficile vissuto in Premier e sarebbe felice di lavorare con Gian Piero Gasperini, che lo aveva già richiesto ai tempi dell'Atalanta. (...)

(gasport)