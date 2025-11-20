Ursino: "Gasperini un gigante, è tra i migliori allenatori d'Europa. Ranieri ci ha visto lungo"

CORSPORT - Giuseppe Ursino, storico direttore sportivo del Crotone, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su Gian Piero Gasperini, con il quale ha lavorato nel club calabrese nelle stagioni 2003/04 e 2005/06. Ecco le sue parole.

Gasperini a Roma?

«Un gigante. Non mi sorprende che sia in vetta anche nella Capitale. Ho un rapporto splendido con lui e non potrò mai dimenticare il lavoro fatto a Crotone. Per me è tra i migliori allenatori d'Europa: pressing alto e marcatura a uomo, capacità di modellare la squadra come vuole. Con lui le squadre brillano e vincono, quindi nulla mi sorprende. La Roma è stata bravissima a sceglierlo: Ranieri, che è un altro grande, ci ha visto lungo. Con Gasperini potrà puntare a traguardi ambiziosi. E uno tecnici che più hanno influito tatticamente sul calcio italiano negli ultimi vent'anni. Lo scudetto? Napoli e Inter restano lì, ma attenzione al Bologna: può essere una bellissima sorpresa».