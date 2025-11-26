Una giornata al tecnico. Tocca a Gritti

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Pericolo scampato. Perché il labiale di Gasperini, infuriato con il quarto uomo dopo l'espulsione a Cremona, era abbastanza eloquente. Alla fine, il Giudice Sportivo ha inflitto una sola giornata di squalifica al tecnico della Roma «per avere, al 17' del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, uscendo dall'area tecnica, contestato reiteratamente e platealmente la decisione arbitrale». Inoltre, la società giallorossa dovrà pagare una multa di 12.000 euro «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro in tre occasioni, al 24' del primo tempo ed al 20' e 25' del secondo tem-po, ad interrompere il giuoco per circa trenta secondi». Domenica, dunque, Gasperini non potrà sedere in panchina contro il Napoli di Conte. Al suo posto, il suo storico braccio destro e amico Tullio Gritti, con il quale collabora da quasi vent'anni. E il vice di Gasp rappresenta una sorta di garanzia. Tra subentri e partenze dal primo minuto, Gritti ha sostituito Gasperini in trentaquattro occasioni, con un bilancio che recita ventidue vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. Una media di 2,12 punti a partita. Con il Napoli esordirà - dall'inizio - alla guida della squadra giallorossa. Ma non sarà la prima volta all'Olimpico. Lo scorso anno, prese il posto di Gasperini - squalificato - in occasione di Roma-Atalanta, vinta dai nerazzurri.