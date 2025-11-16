Un vertice con Dovbyk per il futuro

[...] A Milano, prima della sfida contro il Milan del 2 novembre, il ds della Roma, Frederic Massara, ha avviato i primi colloqui con l'entourage di Dovbyk, lo stesso gruppo di persone che si era occupato del suo trasferimento nella Capitale durante l'estate del 2024. Lontano da occhi indiscreti, le parti hanno iniziato a parlare del destino dell'ucraino, rimasto in sospeso dopo i tentativi di cessione avvenuti nell'ultima sessione e quello scambio con Gimenez naufragato proprio sul gong del mercato. [...] È bene chiarire che la Roma non ha messo Dovbyk alla porta, ma anche come non sia pienamente soddisfatta del suo rendimento. A Trigoria non intendono arrivare allo strappo, riconoscendo il valore del calciatore, e a dirla tutta neppure potrebbero permetterselo avendo speso 40 milioni di euro per il suo cartellino. [...] In qualsiasi caso, l'ucraino non è mai stato tolto dal mercato. [...] Al netto di una serie di motivazioni personali e private, legate perlopiù alla guerra in patria, che non lo hanno fatto vivere sereno e che ancora oggi rappresentano una forma di preoccupazione, Dovbyk a Roma sta bene e vorrebbe restare. La sua famiglia è perfettamente inserita e, per quanto tutti a casa sentano la mancanza di Barcellona, la città in cui viveva quando giocava al Girona e che ha rappresentato una vera e propria isola felice soprattutto per sua moglie, nessuno ha intenzione di andar via prima del previsto. In estate, dopo due stagioni in giallorosso, Dovbyk sarà a bilancio per poco meno di 25 milioni calcolando l'ammortamento: venderlo a questa cifra potrebbe essere più semplice per la Roma. [...] Per questo ha detto al suo agente di valutare malvolentieri un trasferimento a gennaio, a prescindere dall'impiego e dalle gerarchie. La Spagna, in ogni caso, è e resterà la sua destinazione preferita.



(Corsport)

