Un segno in Europa

IL CORRIERE DELLO SPORT (M. FERRETTI) - È uno scontro tra prime della classe, e già questo (sulla carta) è garanzia di spettacolo. La Roma domina il campionato italiano; il Midtjylland è in testa (e a punteggio pieno) nel super girone di Europa League. (...) con la squadra di Gian Piero Gasperini che, reduce da due ko nelle due gare di coppa disputate alle pendici di Monte Mario, non può assolutamente permettersi di non centrare il bottino pieno (...). Il Midtjylland, però, è avversario scomodo assai, e non soltanto dal punto di vista tecnico: a pochi giorni dal match clou di campionato contro il Napoli, sarà difficile per la Roma non pensare (già) a domenica sera.

Gasp non è tipo da smisurato turn over, si sa: stavolta la posta in palio in Europa per la Roma è molto alta (ancora dentro o già fuori, in sintesi) e in più, come detto, all'orizzonte c'è il Napoli. Vietato dare qualcosa per scontato, in certi casi, quando si parla di formazione e di scelte (...). Anche perché Gasperini ha dimostrato di saper trovare la formula giusta anche con soluzioni insospettabili.

L'appuntamento contro i primi d'Europa, così, potrebbe consentire alla prima di Italia di dare spazio a chi ha avuto poche opportunità per mettersi in mostra. Il momento giusto (...) per testare chi sarà chiamato a sopperire alle prossime partenze legate alla Coppa d'Africa. È stato lo stesso GPG, del resto, ad assicurare che nella Roma non esistono titolari e riserve (...). In realtà, e lo sa benissimo anche Gasperini, le gerarchie ci sono ma raccontare qualche piccola bugia fa parte di un'accurata strategia di gestione. Che, almeno in Italia, finora ha consentito alla Roma di fare meglio di tutti. Oggi l'occasione per lasciare un segno anche in Europa. Che sia la svolta buona, per dirla alla Gasp.