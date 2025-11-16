Un derby mai visto

Rischio vertigini? Sì. Perché stavolta Roma-Lazio è una sfida di alta classifica. Non a caso, oggi al Tre Fontane (palla al centro alle ore 15.30), sono attesi più di 2.000 spettatori. La Roma per la staccare il Como (ora primo a 12 punti), la Fiorentina e il Milan; la Lazio per l'aggancio in vetta. Giugliano e compagne sono ancora prime nonostante il recente doppio ko tra campionato (5-2 contro la Fiorentina) e Champions League (1-0 contro il Vålerenga). I precedenti sorridono alle giallorosse, che non hanno mai perso contro le cugine nei quattro confronti in Serie A e neppure nella recente sfida in semifinale di Coppa di Lega. «Intanto è un derby, quindi porta con sé tutta la sua emotività e la sua valenza intrinseca: questa sarà la prima difficoltà. La Lazio ha perso il derby in Coppa e sicuramente vorrà rifarsi. Noi veniamo da due sconfitte, quindi dentro questa partita ci sono tanti ingredienti. Cercheremo di dare ancora di più di quello che stiamo dando, fare qualcosa di ancora più decisivo per portare a casa un risultato a cui teniamo tantissimo», ha detto Rossettini alla vigilia. Ancora: «Questo derby sarà diverso perché si giocherà al Tre Fontane. Saremo in casa, davanti al nostro pubblico, che vogliamo premiare per l'affetto che ci dimostra ogni volta. Sarà ancora più bello».

(Corsport)