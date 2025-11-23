Un altro passo verso il futuro

Se andrà bene, la ricorderemo come la "Svolta del torrone", tipico dolce di Cremona. In caso contrario, parleremo del primo weekend freddo dell'inverno. In ogni caso non sarà una domenica anonima, che darà il via ad una sequenza di partite importanti fino alla fine dell'anno. Una Roma che tiene il passo seguito finora, forte in trasferta e rocciosa in difesa, getta le basi per un futuro interessante, anche confidando in un mercato di gennaio in grado di colmare le lacune. La Cremonese è un avversario difficile, una delle sorprese del campionato. [...] Non è un caso che nell'anno solare 2025 la Roma ha fatto dei record in trasferta e nel punteggio. Ma Ranieri ha fornito alla Cremonese anche un pericolosissimo avversario, quel Vardy che guidò il Leicester alla conquista della Premier. Più anziano, oggi, ma sempre pericolosissimo. La Roma di Gasperini ha coraggio e fiducia in se stessa. Ci sono poi rinnovi importanti da chiudere e c'è la questione dei romani in squadra da salvare. Parliamo di Pellegrini, ma, anche di Pisilli. [...] Ranieri e Massara capiscono meglio di tutti il problema. Sul futuro ci sarà da ragionare, oggi nel presente abbiamo l'occasione di vincere e aspettare in testa il derby di Milano. Non sprechiamola.

(Il Messaggero)