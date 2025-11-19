Un altro attacco leggero: Gasp studia la coppia Soulé-Bailey. Pelle sulla trequarti

Più si avvicina la sfida con la Cremonese, più Gasperini sta seriamente valutando di riproporre l'attacco leggero: niente Dybala, ma, c'è un terzetto che scalpita per prendersi la scena. Soulé, Bailey e Pellegrini: un tridente atipico che proverà a sorprendere la difesa di Nicola. Oggi il giamaicano dovrebbe tornare in gruppo e quindi essere a disposizione per la sfida di domenica. [...] Ferguson? Qui la riflessione del tecnico si fa più prudente. L'idea è di lasciarlo partire dalla panchina e inserirlo a gara in corso. Pesano le tre settimane di stop e contro uno come Baschirotto rischierebbe di trovare poco spazio e poche occasioni. Senza la Joya, ma, con la Joyita. Soulé arriva a questa sfida con la voglia di trascinare una Roma che sente sempre più casa sua. [...]

(corsport)