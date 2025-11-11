Tutta un'altra Roma: la corsa di Cristante, Mancini a tuttocampo. Ecco il tocco di Gasp

Tra i meandri segreti della Roma capolista, ci sono tanti aspetti di Gasperini. Non solo la mano ma anche la psicologia, gli aggiustamenti e le tattiche. Il tecnico ha plasmato un'altra Roma e lo ha fatto rivoluzionando. [...] L'ultima genialata è stata di mettere Mancini come braccetto destro. Un esperimento più per quanto riguarda compiti e funzioni piuttosto che per il ruolo in sé. I braccetti di Gasperini devono accompagnare ed occupare gli spazi offensivi. Nell'Atalanta lo faceva spesso Toloi. [...] L'altra intuizione è Cristante da incursore, che è tornato a mettere in fila una serie di prestazioni ad altissimi livello. Continua a funzionare anche la mossa di Wesley a sinistra, con il brasiliano che riesce sempre a coprire tutta la corsia e a piazzare qualche cross. [...] Dopo tanto lavoro ora arrivano i primi frutti, che Gasp raccoglie con felicità. I suoi concetti iniziano a vedersi ma c'è ancora da aspettare per vedere tutto. [...]

(gasport)