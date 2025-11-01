Trequartista contro la sua prima squadra. Per Cristante è un ritorno alle origini

Milan-Roma per Bryan Cristante sarà un vero e proprio tuffo nel passato. Con i rossoneri ha mosso i primi passi da calciatore, a soli 16 anni l'esordio in Champions

League contro il Viktoria Plzen diventando il più giovane italiano a giocarla. [...] Nel 2018 l'arrivo nella Capitale, una Conference League alzata al cielo ed ora la fascia da capitano. Un legame che potrebbe non finire nel 2027. Il contratto è in scadenza tra un anno e mezzo, ma nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti con l'entourage per parlare di rinnovo. La volontà di proseguire insieme c'è per entrambi e le parti si aggiorneranno prossimamente. [...] È un leader silenzioso e nessun allenatore ci rinuncia, figuriamoci Gasperini che lo ha cresciuto all'Atalanta e se

lo è ritrovato a Roma più maturo rispetto a sette anni fa. Ha occupato tutte le zone del centrocampo e addirittura si è ritrovato a giocare come difensore centrale nelle passate annate. Ora il tecnico lo sta riportando indietro nel tempo. A Reggio Emilia lo ha schierato sulla trequarti, in quel caso dietro a Dybala e Bailey. Stesso esperimento nella ripresa col Parma. Risultato? Due vittorie su due. [...] Lì il numero 4 può avere una duplice funzione: inserirsi per sfondare il muro rossonero e andare in marcatura su Modric. [...] L'alternativa è rispolverare Pellegrini insieme a Soulé e Dybala. In quel caso giocherebbe in coppia con Manu in mezzo al campo. [...] Due le trasferte in pochi giorni per la Roma. Dopo Milano, mercoledì i giallorossi voleranno a Glasgow. Visto il viaggio lungo (3 ore e mezza) Gasperini ha deciso di spostare il luogo della rifinitura che non si terrà come al solito a Trigoria, ma allo stadio dei Rangers alle 18.30 (ora locale).

(Il Messaggero)